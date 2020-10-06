Bakan Selçuk: "12 Ekim tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze eğitim ve... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "12 Ekim tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık."
-"İsteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek"
-"Yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık ve öğrencilerimiz, iki gün okulda olacak"
-"Köy okullarımızın ilkokul ve ortaokul olmak üzere açılıyor"
-"İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın koşullarını uygun görmediği köy okullarında yüz yüze eğitime devam edilmeyecek."
-"İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin tablet bilgisayar sağlayacak 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Bir dağıtım stratejisi var. Buna göre hareket edilecek ve öğrencilerimize tabletler peyderpey dağıtılacak"
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:35 - Kaynak: İHA
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