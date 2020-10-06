Bakan Selçuk: "12 Ekim tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze eğitim ve... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "12 Ekim tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık."

-"İsteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek"

-"Yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık ve öğrencilerimiz, iki gün okulda olacak"

-"Köy okullarımızın ilkokul ve ortaokul olmak üzere açılıyor"

-"İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın koşullarını uygun görmediği köy okullarında yüz yüze eğitime devam edilmeyecek."

-"İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin tablet bilgisayar sağlayacak 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Bir dağıtım stratejisi var. Buna göre hareket edilecek ve öğrencilerimize tabletler peyderpey dağıtılacak"