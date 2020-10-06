Aziz Yıldırım'a 1 yıl spor müsabakalarını izlemekten men cezası - Son Dakika

Aziz Yıldırım'a 1 yıl spor müsabakalarını izlemekten men cezası

Yüksel KOÇ / Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan kadın basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men...

Aziz Yıldırım'a 1 yıl spor müsabakalarını izlemekten men cezası, System.String[]

Yüksel KOÇ/ Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan kadın basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men cezasına çarptırıldı. Mahkeme aynı davada, Aziz Yıldırım'a karşı eylemi nedeni ile "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan yargılanan Işık Eyigüngör'e ise beraat kararı verildi.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol ile Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan katıldı. Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdurrahim Erol, müvekkilinin beraatini talep ederken, sanık Işık Eyigüngör hakkındaki şikayetlerinin ise sürdüğünü söyledi.

Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan ise, müvekkilinin isnat edilen suçu işlemediğini, eyleminin kendisini savunmaya yönelik olduğunu öne sürerek, "Diğer katılan sanık suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarıyla müvekkilimi sanık durumuna düşürmeye çalışmıştır. Olay anında ve olaydan sonra müvekkilim katılan sanık tarafından tehdit edilmiştir. Müvekkilimin bir eylemi söz konusu ise TCK 25. madde kapsamında meşru müdafaa kapsamındadır. Müvekkilimin beraatine, diğer sanığın ise en üst hadden cezalandırılmasına karar verilmesini ayrıca hakkında tedbire hükmedilmesini talep ederiz" dedi.

EYİGÜNGÖR BERAAT ETTİKararını açıklayan mahkeme, Işık Eyigüngör'ün Aziz Yıldırım'a yönelik "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçunu işlediğine dair delil bulunmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

YILDIRIM HEM PARA CEZASINA HEM DE SEYİRDEN MEN CEZASINA ÇARPTIRILDIMahkeme, Aziz Yıldırım'ı ise, "Kasten yaralama" suçundan 6 bin TL adli para cezası ile cezalandırdı. Aziz Yıldırım ayrıca mahkeme tarafından 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men edildi.

İDDİANAMEDEN

7 Mayıs 2017 tarihinde Kadıköy Ceferağa Kapalı Spor Salonu'nda Yakındoğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan bayan basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile Aziz Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yıldırım hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Işık Eyigüngör hakkında da, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 9 aya kadar ceza isteniyordu.


Fenerbahçe Spor Kulübü, Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aziz Yıldırım'a 1 yıl spor müsabakalarını izlemekten men cezası - Son Dakika

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