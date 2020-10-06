MSB: El Bab'da teröristlerin bombalı araçlı saldırısında 14 sivil öldü - Son Dakika

MSB: El Bab'da teröristlerin bombalı araçlı saldırısında 14 sivil öldü
MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerce El Bab kent merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 14 sivilin öldüğünü, en az 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerce El Bab kent merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 14 sivilin öldüğünü, en az 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristler, El Bab kent merkezinde bombalı araç patlattı. Masum sivilleri hedef alan terör saldırısında 14 sivil katledilirken, en az 40 kişi de yaralandı" denildi.
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ANKARA, -
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