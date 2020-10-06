MSB: El Bab'da teröristlerin bombalı araçlı saldırısında 14 sivil öldü - Son Dakika

MSB: El Bab'da teröristlerin bombalı araçlı saldırısında 14 sivil öldü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerce El Bab kent merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 14 sivilin öldüğünü, en az 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

MSB: El Bab'da teröristlerin bombalı araçlı saldırısında 14 sivil öldü, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerce El Bab kent merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 14 sivilin öldüğünü, en az 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristler, El Bab kent merkezinde bombalı araç patlattı. Masum sivilleri hedef alan terör saldırısında 14 sivil katledilirken, en az 40 kişi de yaralandı" denildi.

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ANKARA, -


MSB: El Bab'da teröristlerin bombalı araçlı saldırısında 14 sivil öldü

El Bab, Huzur, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: El Bab'da teröristlerin bombalı araçlı saldırısında 14 sivil öldü - Son Dakika

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