Bakan Albayrak: Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum - Son Dakika

Bakan Albayrak: Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum

8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Bakan Albayrak: Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "6- 8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Bakan Albayrak, 6-8 Ekim olaylarının 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız. 6- 8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA -


Bakan Albayrak: Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum - Son Dakika

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