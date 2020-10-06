Bakan Albayrak: Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum - Son Dakika

Bakan Albayrak: Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum
8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" dedi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "6- 8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" dedi.
Bakan Albayrak, 6-8 Ekim olaylarının 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız. 6- 8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" dedi.
Şaduman UNUTMAZ/ANKARA -
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