Erdoğan: (Maraş'ın açılması) Birçok yeri rahatsız edecektir. Ama bugüne kadar hep Kıbrıs'taki Türkler sabretti biz sabrettik ama bu sabrın karşılığını alamadık. Adadaki Kıbrıs Türkleri'nin 5 asırlık varlığını kaldırmaya yönelik bir dönemde bu gelişmenin olması anlamlıdır. Çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs türküne ödetilmek istenmiştir. Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs'ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Tasarruf Türk makamlarına aittir. Perşembe sabahından itibaren kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.