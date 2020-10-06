Son dakika haberi! FLAŞ - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, 6 Ekim tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 112 bin 421 olurken, yeni hasta sayısı bin 511 oldu. Bugün koronavirüsten 55 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 satte bin 229 kişi ise iyileşti.