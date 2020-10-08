MSB: Ermenistan işlediği insanlık suçlarının hesabını vermeli - Son Dakika

MSB: Ermenistan işlediği insanlık suçlarının hesabını vermeli
08.10.2020 16:13
MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir" denildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırıların görüntüleri paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!" denildi.
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