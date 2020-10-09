MSB: Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor - Son Dakika

MSB: Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor
09.10.2020 11:25
MİLLİ Savunma Bakanlığı, savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan'ın savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ettiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan'ın savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama, "Sinsi bir tezgah peşinde koşan Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Füzuli bölgelerini hedef almayı sürdürüyor. Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor" denildi. Paylaşımda, Ermenistan'ın saldırdığı sivil yerleşim yerlerinden fotoğraflar da yer aldı.
ANKARA
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