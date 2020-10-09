Genç milliler Avrupa ikincisi oldu

U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Rusya'ya 3-1 mağlup olan 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.
Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, final maçında Rusya'ya 3-1 mağlup oldu.
Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamlayan millilerde, Pelin Eroktay 17, Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna 6'şar, Özlem ile Dalia 4'er ve Özge 1 sayıyla oynadı.
Salon: SC Verde
Hakemler: Slobodan Kovacevic, Veronica Mioara Papadopol
Türkiye: Özge, Melisa Ege, Deniz Nazlıcan, Pelin, Özlem, Dalia, Yasemin (L) (Aleyna, Beren, Dilay, Miray)
Rusya: Kobzar, Zamanskaia, Suvorova, Popova, Fedorovtseva, Zhabrova, Dumrauf (L), Khabibrakhmanova (L) (Demidova, Artiukhina, Sabitova)
Setler: 25-20, 16-25, 12-25, 23-25
Süre: 97 dakika (26, 21, 23, 27)
(İHA)
- Kaynak: İHA
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