Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
10.10.2020 10:25
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sayın Bakanımıza Moskova'daki görüşmeler hakkında bilgi verdi. Sayın Bakanımız da Bayramov'a Türkiye'nin ancak Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti" denildi.
ANKARA, -
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