Son dakika gündem: Turuncu kategoride aranan bir terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Turuncu kategoride aranan bir terörist etkisiz hale getirildi

10.10.2020 16:34
Son dakika gündem: Turuncu kategoride aranan bir terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında geçen ay Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, turuncu listede aranan Nurgül Duran olduğu belirlendi.

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında geçen ay Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, turuncu listede aranan Nurgül Duran olduğu belirlendi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 23-24 Eylül 2020'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin kimlik tespit çalışması tamamlandı.

PKK'lı teröristin, sözde Botan Saha/Kadın Sorumlusu "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın koruması ve terörden aranan listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan "Yıldız" kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edildi.

Terörist Duran'ın, 2015-2016 yıllarında Şırnak'ın Silopi ilçesinde örgütün şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, ilçede çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve bu eylemlerin talimatını verdiği de belirlendi.

Son dakika gündem: Turuncu kategoride aranan bir terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem: Turuncu kategoride aranan bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Türk Lirası, Şırnak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Turuncu kategoride aranan bir terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Duygu Çelikten cinayetinde korkunç iddia: 10 bin lira karşılığında gömmüşler! İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik
Hatay yangınından yürek yakan fotoğraflar Hatay yangınından yürek yakan fotoğraflar         
16:45
Herkes yeşilli kadının peşinde! Hatay'daki yangında molotof iddiası ortalığı karıştırdı Herkes yeşilli kadının peşinde! Hatay'daki yangında molotof iddiası ortalığı karıştırdı         
16:11
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var         
15:31
Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmıştı: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmıştı: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı         
15:14
Dünyanın en lüks yatlarından 'Lana', Bodrum'a demirledi Dünyanın en lüks yatlarından 'Lana', Bodrum'a demirledi         
15:01
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısının dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısının dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor         
13:48
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası! Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası!         
13:12
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 17:27:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Turuncu kategoride aranan bir terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei