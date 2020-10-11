Dışişlerinden Ermenistan'a kınama - Son Dakika

Dışişlerinden Ermenistan'a kınama

11.10.2020 13:41
Dışişlerinden Ermenistan'a kınama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Çatışma bölgesine 100 kilometre mesafedeki Gence'de bir apartmana isabet ederek dokuz sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen bu saldırı, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneğidir. Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan'ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir. Saldırıda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz. Türkiye her zamanki gibi Azerbaycan'ın yanındadır."

-İHA-

Dışişlerinden Ermenistan'a kınama

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişlerinden Ermenistan'a kınama - Son Dakika

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