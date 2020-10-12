Son dakika haberleri | Ankara'da FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ankara'da FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

12.10.2020 10:09
Son dakika haberleri | Ankara'da FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2011-2014 yılları arasında bir kısım mensupları arasında kullanılmak üzere oluşturulan hücresel haberleşme ağını kullandığının tespit edilmesi üzerine bilişim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2011-2014 yılları arasında bir kısım mensupları arasında kullanılmak üzere oluşturulan hücresel haberleşme ağını kullandığının tespit edilmesi üzerine bilişim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i SGK Başmüfettişi olmak üzere 6'sı aktif çalışmakta olan toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

(İHA)

Son dakika haberleri | Ankara'da FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Ankara, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ankara'da FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

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