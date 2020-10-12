Türkiye'den Yunanistan'ın Oruç Reis'in faaliyetine yönelik açıklamasına tepki - Son Dakika

Türkiye'den Yunanistan'ın Oruç Reis'in faaliyetine yönelik açıklamasına tepki

12.10.2020 16:12
Türkiye'den Yunanistan'ın Oruç Reis'in faaliyetine yönelik açıklamasına tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Oruç Reis'in faaliyeti için yayımlanan NAVTEX'e dair açıklamasına karşılık, "22 Ekim'e kadar sürecek olan bu faaliyet, tamamen Türk kıta sahanlığı içinde olup, faaliyet alanı Türkiye'ye en yakın 15 kilometre, Yunan ana karasına ise...

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Oruç Reis'in faaliyeti için yayımlanan NAVTEX'e dair açıklamasına karşılık, "22 Ekim'e kadar sürecek olan bu faaliyet, tamamen Türk kıta sahanlığı içinde olup, faaliyet alanı Türkiye'ye en yakın 15 kilometre, Yunan ana karasına ise 425 kilometre uzaklıktadır." ifadeleriyle Yunanistan'ın açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlık, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Oruç Reis'in faaliyeti için yayımlanan NAVTEX'e (denizcilere duyuru) dair açıklaması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Oruç Reis gemisinin 1 ay süren bakım ve onarım işlemlerinin ardından sismik araştırma faaliyetlerine kaldığı yerden bugün devam etmeye başladığı belirtilerek, "22 Ekim'e kadar sürecek olan bu faaliyet, tamamen Türk kıta sahanlığı içinde olup, faaliyet alanı Türkiye'ye en yakın 15 kilometre, Yunan ana karasına ise 425 kilometre uzaklıktadır." ifadeleriyle Yunanistan'ın açıklamalarına tepki gösterildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan asılsız iddialar öne sürerek itirazlarını yinelediği hatırlatılarak, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı bulunan Türkiye'nin ana karasına 15 kilometre mesafede faaliyet göstermesine itiraz edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

"Yunan tarafı, taleplerinin maksimalist olduğunu iyi bilmektedir"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu itiraz, Sevilla Haritası ile vücut bulan, Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı iddialarına dayanmaktadır. Oysa ki Sevilla Haritası'nın hukuken geçersiz olduğu AB ve ABD tarafından da kamuoyuna duyurulmuştur.

Yunanistan'ın iddia ettiği üzere Meis Adası'nın 40 bin kilometrekare deniz alanı yaratması ne uluslararası hukukla ne de uluslararası mahkeme kararlarıyla bağdaşmaktadır. Esasen Yunan tarafı da bu taleplerinin maksimalist olduğunu gayet iyi bilmektedir. Yunanistan'dan beklentimiz, Sevilla Haritası ile vücut bulan, uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını geri çekmesi, Ege ve Akdeniz'de gerginliği artırıcı tatbikat ve askeri faaliyetlerine son vermesi ve başta istikşafi görüşmeler olmak üzere bizimle samimi bir diyalog içine girmesidir."

Oruç Reis, sabah Antalya Limanı'ndan ayrılmıştı

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 12 Ekim'den başlayıp 22 Ekim'de sona erecek yeni NAVTEX ilanın ardından sabah saatlerinde Antalya Limanı'ndan ayrılmıştı.

Doğu Akdeniz'deki sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından bir süre önce Antalya Limanı'na gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ikmal ve bakımı yapılmıştı.

Bakım işlemleri sonrasında Antalya açıklarında gemideki cihazların testleri gerçekleştirilmişti.

Türkiye'den Yunanistan'ın Oruç Reis'in faaliyetine yönelik açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, araştırma, Oruç Reis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Yunanistan'ın Oruç Reis'in faaliyetine yönelik açıklamasına tepki - Son Dakika

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