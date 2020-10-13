Son dakika haberleri... "Çocukların eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız" - Son Dakika

Son dakika haberleri... "Çocukların eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız"

13.10.2020 11:18
Son dakika haberleri...

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir. Yüz yüze eğitimin bir an önce sağlık şartları içerisinde hayata geçmesi için çabamız sürüyor. Bu çabamız içinde de bu hafta ikinci aşamaya geçmiş olduk. Öğretmenlerimizin sönmeyen çabaları bizim en büyük desteğimiz. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, videokonferans yöntemiyle düzenlenen "Öğretmenlerin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi Kursu Sertifika Töreni"ne katıldı. Bakan Selçuk, törende yaptığı konuşmada, UNICEF işbirliğinde yapılan bu çalışmanın dünyanın ihtiyacı olan teknolojideki dönüşümün öğretmen mesleğine yansımasının ve salgın döneminde bu becerileri uzaktan eğitim bağlamında nasıl geliştirileceğinin bir fırsatı olarak gördüklerini söyledi. Hiçbir öğretmenin mesleğe başladığı gibi mesleği bitiremediğini kaydeden Selçuk, sürekli bir yenilenme ve dönüşüm ihtiyacının olduğunu belirterek, "Bu dönüşüm ihtiyacını da bizler yeni bir eğitim anlayışını ortaya koymaya çalışarak, ihtiyaçları tespit ederek gereğini yapmaya gayret ederek ortaya koyuyoruz. Büyük fotoğrafa baktığımda gördüğüm şey şu; Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz. Bu çok çok önemli. Çünkü uzaktan eğitim olarak da öğretmen eğitimi olarak da gerçekten çok büyük bir öğretmen eğitimi hamlesi var. Bunun iller, ilçeler düzeyinde yaygınlaşmış olması beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Öğretmenlerin büyük bir özveri ve gayret içerisinde okulu beslemeye, çocuklara destek olmaya çalıştığını anlatan Selçuk, "Bunun devamı bir çok çalışma gündeme gelecek. Yaklaşık 150 bin civarında öğretmenimiz bu eğitimi almış durumda ve 2021 yılı içinde de öğretmenlerimizin tamamının bu eğitimi almış olmasını hedefliyoruz. Bunun çok daha üstüne yeni yeni katmanlar ekleyeceğimizi de söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"BİZİM AÇIMIZDAN ASLOLAN YÜZ YÜZE EĞİTİMDİR"

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, V-Fabrika Uygulaması ile beraber kod yazmak, ihtiyaçları dahilinde öğrencilere ödevler hazırlamak, paylaşmak gibi bir çok işlemi çok rahatlıkla yürütebilecekler ve derslerini zenginleştirip yaptıkları eğitimi daha etkili bir hale getirebilecekler. Böylece çevrimiçi süreçlerde de ilgi ve motivasyonun geliştirmesi noktasında bir mesafe almış olacağız. Bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir. Yüz yüze eğitimin bir an önce sağlık şartları içerisinde hayata geçmesi için çabamız sürüyor. Bu çabamız içinde de bu hafta ikinci aşamaya geçmiş olduk. Öğretmenlerimizin sönmeyen çabaları bizim en büyük desteğimiz. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız."

En büyük yatırımın öğretmene yapılan yatırım olduğunu dile getiren Selçuk, "Öğretmene yaptığımız her yatırım bu ülkenin geleceğine, çocuklarımızın geleceğine bir yatırımdır. Bundan dolayı öğretmene yaptığımız yatırımın katlanarak artacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün bu araçlar, gereçler, yazılımlar hepsi çocuklarımızın daha nitelikli eğitim alması, öğretmenlerimizin mutlu olması, işlerinin kolaylaşması için. Yeni müjdelerin, yeni projelerin peşindeyiz. Çünkü gün gün değişim var ve gün gün bizim ihtiyaçları dikkate almamız gerekiyor" dedi.

EĞİTİM KURSUNUN DETAYLARI

Türkiye'de öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin uzaktan eğitim yapabilme becerilerinin geliştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı–UNICEF İşbirliği Programı 2020 Yılı Çalışma Planı kapsamında "Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi" çalışması yürütüldü. Bu çalışmayla öğretmenlerin yüz yüze eğitim öğretim süreçlerinden farklı olarak uzaktan öğretimde öğrenci, öğrenci-öğretmen, öğrenci-materyal etkileşimlerine yönelik becerilerin geliştirilmesi, eğitimde dijital dönüşüm, teknolojiyle öğrenme ortamını dönüştürmek, ders/ünite/içerik/etkinlik tasarlamak, üretmek ve sunmak, uzaktan öğretim ortamlarında öğrenme yönetim sistemlerinin kullanımı, etkileşimli dijital içerik hazırlama gibi konularda çocukların daha etkili ve etkin öğretim ortamlarına katılabilmelerini sağlamak için mesleki gelişim programı başlatıldı. Bu çerçevede 149 bin 26 öğretmen eğitimi açıldı, 2020-2021, 2021- 2022 dönemlerinde bu programdan tüm öğretmenlerin geçmesi hedeflendi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Son dakika haberleri... Çocukların eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Çocukların eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız' - Son Dakika

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