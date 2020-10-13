EGM: Sahte içki operasyonlarında 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

EGM: Sahte içki operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

13.10.2020 13:30
EGM: Sahte içki operasyonlarında 7 kişi tutuklandı, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, "Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerimizde ölüm olayları yaşanmıştır.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, "Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerimizde ölüm olayları yaşanmıştır. Olaylarla ilgili Emniyet birimlerimizce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7'si tutuklanmıştır" denildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, toplum sağlığının korunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince, 2020 yılında bin 483 alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlarda 2 bin 242 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 215 bin 285 şişe ile 606 bin 706 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildiği, 128 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiği belirtildi.

'58 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI'Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerde ölüm olaylarının yaşandığı belirterek, şunlar kaydedildi: "Olaylarla ilgili Emniyet birimlerimizce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7'si tutuklanmıştır. Yaşanan ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte etil alkollerin kaynağının tespitine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Mersin ve İstanbul KOM Birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 depoya yönelik 12.10.2020 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalarda 10 bin 505 litre etil alkol, bin 550 adet boş bidon, bin adet kapak, 3 adet içki üretim makinası ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyonlarla etil alkolün piyasaya dağıtılması engellenerek daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Birimlerince ölüm olayları sonrasında 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16 bin 737 litre etil alkol, 3 bin 253 litre ile 2 bin 495 şişe sahte alkollü içki ele geçirilmiştir."

Açıklamada ayrıca "Son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak yaptığımız araştırmalar ve elde ettiğimiz bulgular sonucunda; marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırmak suretiyle içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığı anlaşılmıştır. Halkımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.


- Ankara
EGM: Sahte içki operasyonlarında 7 kişi tutuklandı
EGM: Sahte içki operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Alkol, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EGM: Sahte içki operasyonlarında 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

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