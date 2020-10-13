Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 957'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 957'ye yükseldi

13.10.2020 19:06
Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 957'ye yükseldi, System.String[]

Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 114 bin 992 testten 1632 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 62 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 957'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 114 bin 992 testten 1632 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken, 1314 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342, toplam hasta sayısı 338 bin 779, toplam vefat sayısı 8 bin 957, toplam ağır hasta sayısı 1416, toplam iyileşen hasta sayısı 296 bin 972 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,4 olarak belirlendi.

'AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYREDİYOR'

Bakan Koca, güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 1632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin." değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA


Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 957'ye yükseldi

Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 957'ye yükseldi - Son Dakika

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