Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: İlk elektrikli traktör, seri üretime hazır - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: İlk elektrikli traktör, seri üretime hazır

14.10.2020 10:25
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: İlk elektrikli traktör, seri üretime hazır, System.String[]

Son dakika haberler: TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü, seri üretime hazır hale geldi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü, seri üretime hazır hale geldi. 45-55 dakika arası yüzde 100 şarj olup, 105 beygir gücü ile dizel traktöre göre 8 kat daha az yakıt tüketiyor" dedi.

Bakan Pakdemirli, video konferans yöntemiyle 'MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, pandemi sonrası tarım sektörüne yeterlilik, yerli ve milli üretim olgusunun damgasını vurduğunu söyledi. Pakdemirli, "Bu süreçte, pek çok ülkede raflar boş kalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken, ülkemizde tarım-gıda sektöründe hamdolsun hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık. Çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamasının ötesinde, üretim gücüne sahip bir ülkedir. Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir" dedi.

'TARIM YÜZDE 4 BÜYÜME İLE BİRÇOK SEKTÖRÜN ÖNÜNE GEÇTİ'18 yılda tarım ve kırsal alanda oluşturulan güçlü yapının, son 2 yılda çok daha sağlam ve hızla gelişen konuma yükseldiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Tarımsal hasılamız yüzde 45 artışla 275 milyar liraya ulaştı. Tarımsal hasıla da Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içindeyiz. Tarımsal ihracatımız 2 yılda 1 milyar dolar artarak, 18 milyara dolara yükseldi. Bu yılın ilk 8 ayında, tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte tarım sektörü 2 yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan 2020 yılı 2'nci çeyrek büyüme rakamlarında, tarım yüzde 4 büyüme ile birçok sektörün önünde gelişme gösterdi. Türkiye, 55,1 milyona ulaşan küçükbaşta Avrupa'da birinci, 18,6 milyona ulaşan büyükbaşta ikinci sıradadır" diye konuştu. 'DİTAP'TA TOPLAM CİRO 120 MİLYON LİRAYA ULAŞTI'Nisan ayında geleceğin tarımına yön verecek sistemi, Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) uygulamaya aldıklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli; DİTAP'ın sözleşmeli üretim, fiyat istikrarı, aracıların kaldırılması, maliyetlerin düşürülmesi gibi çok sayıda unsuru içeren önemli proje olduğunu söyledi. Pakdemirli, şöyle konuştu: "5,5 ayda üye sayısı 62 bine, toplam ciro 120 milyon liraya ulaştı. Bu yıl mayıs ayında Dijital Tarım-Orman Akademisi'ni, çiftçimizin ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Bu kapsamda oluşturduğumuz Dijital Tarım Kütüphanesi'yle merak edilen binlerce kitaba kolayca ulaşabilirsiniz. Temmuz ayında e-Tarım portalını hayata geçirdik. Toplam 138 hizmeti bu portaldan online olarak sunuyoruz. Bunların yanında benim büyük önem verdiğim, Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü, seri üretime hazır hale geldi. 45-55 dakika arası yüzde 100 şarj olup, 105 beygir gücü ile dizel traktöre göre 8 kat daha az yakıt tüketiyor. Ayrıca, Akıllı küpe uygulamasını da önümüzdeki dönemde başlatıyoruz. Büyükbaş hayvanların kulaklarına takacağımız bu akıllı küpe sayesinde, tüm aktivitelerini anlık olarak takip edeceğiz."'PANDEMİ SÜRECİNDE GIDA MİLLİYETÇİLİĞİ KAVRAMI ÖNE ÇIKTI'

Bakan Pakdemirli, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyarı, Türkiye nüfusunun da 100 milyonu geçmesinin beklendiğini söyleyerek, artan nüfusu doyurmak için yüzde 60 daha fazla gıda üretmek zorunda olduklarını belirtti. Pakdemirli, "Ancak bu gıda yani üretim artışını giderek azalan su kaynakları, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi büyük sorunlarla birlikte yapmak zorundayız. Sözlerimin başında da belirttiğim gibi pandemi sürecinde gıda milliyetçiliği ve yerli üretim kavramları oldukça öne çıktı. Sınırların kapanması, ülkelerin ihracatlarını kesmesi, artık yerli ve yeterli üretimi vazgeçilmez hale getirdi. İşte bunu gelecekte daha güçlü hissedeceğiz. Gelecekte, MÜSİAD'ın akıllı tarım kent gibi projeleri ön planda olacak" diye konuştu.


Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: İlk elektrikli traktör, seri üretime hazır
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: İlk elektrikli traktör, seri üretime hazır

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: İlk elektrikli traktör, seri üretime hazır - Son Dakika

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