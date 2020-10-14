Anayasa Mahkemesinden açıklama Açıklaması - Son Dakika

Anayasa Mahkemesinden açıklama Açıklaması

14.10.2020 12:13
Anayasa Mahkemesinden açıklama Açıklaması, System.String[]

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz." ifadesi kullanıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz." ifadesi kullanıldı.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün saat 14.00'te toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Anayasa Mahkemesinden açıklama Açıklaması

Anayasa Mahkemesi, Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesinden açıklama Açıklaması - Son Dakika

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