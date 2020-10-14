FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 224 sanık hakkında verilen karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 21'inci Ceza Dairesi tarafından, tüm istinaf talepleri reddedilerek, hukuka uygun bulundu.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, 13'ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada, Ankara 17'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Haziran 2019'da kararını verdi. Mahkeme, aralarında Akın Öztürk'ün de bulunduğu 18 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıklardan 128'ine 1'er ve 141'er kez arasında ağırlaştırılmış müebbet, 23'üne müebbet, 3 sanığa 20 yıl, 24 sanığa 15 yıla kadar değişen hapis cezası verilirken, Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrıldı, 33 sanık hakkında beraat kararı verildi.

İSTİNAF ONADI

Ankara 17'inci Ağır Ceza Mahkemesinin kararını bir kısım müşteki ve vekilleri, sanıklar ve vekilleri ile bazı kararlar açısından duruşma savcısı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf başvurularını değerlendiren 21'nci ceza mahkemesi, incelemesini tamamlayarak kararını açıkladı. Ceza Dairesi kararında, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine vurgu yaptı. Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu belirtilen kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırım ve indirimlerinin yasal gerekçeye dayandığı kaydedildi. Kararda, bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı belirtilerek, yerel mahkemenin mahkumiyet yönünden verdiği kararların yerinde olduğu aktarıldı. Ceza Dairesi, kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu da belirtti.