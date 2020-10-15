Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu: "Ermenistan'ın bu eylemleri savaş suçudur" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: " Ermenistan'ın bu eylemleri savaş suçudur"

"Bazı aktörler Azerbaycan'ın mağduriyetine sessiz kalıyor, zalim ile mağduru aynı kefeye koyuyor. Bu konudaki BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarını görmezden geliyorlar"

"Türkiye olarak haklı mücadelesinde Can Azerbaycan'ın her zaman yanında durduk, durmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan işgal altında olmayan Azerbaycan topraklarına da saldırıyor. Ermenistan'ın bu eylemleri savaş suçudur. Bu durum karşısında Azerbaycan'ın kendi topraklarını ve halkını korumasından daha meşru bir durum olabilir mi? Maalesef bazı aktörler Azerbaycan'ın mağduriyetine sessiz kalıyor, zalim ile mağduru aynı kefeye koyuyor. Bu konudaki BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarını görmezden geliyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı açılış programına video konferans yöntemiyle katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu, çevrenin, itilaflar ve potansiyel çatışmalar ile dolu olduğuna dikkat çekerek, "Bölgemizde, zafiyet içinde, yönetilemez ve saldırgan devletler var. Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik son dönemde yeniden artırdığı saldırganlığı bize bu gerçeği bir kez daha gösterdi. Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'si neredeyse 30 yıldır Ermenistan işgali altında. Ermenistan işgal altında olmayan Azerbaycan topraklarına da saldırıyor. Ermenistan'ın bu eylemleri savaş suçudur. Bu durum karşısında Azerbaycan'ın kendi topraklarını ve halkını korumasından daha meşru bir durum olabilir mi? Maalesef bazı aktörler Azerbaycan'ın mağduriyetine sessiz kalıyor, zalim ile mağduru aynı kefeye koyuyor. Bu konudaki BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarını görmezden geliyorlar. Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan ile dayanışma sergilememiz büyük önem taşıyor. Türkiye olarak haklı mücadelesinde Can Azerbaycan'ın her zaman yanında durduk, durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında, öğrencilere, FETÖ terör örgütünün genç beyinleri zehirleyen faaliyetlerine karşı uyanık olmaları konusunda uyarıda bulundu.