FETÖ'nün 'Kozmik Oda' davasında 28 sanığa hapis cezası - Son Dakika

FETÖ'nün 'Kozmik Oda' davasında 28 sanığa hapis cezası

16.10.2020 16:46
FETÖ'nün 'Kozmik Oda' davasında 28 sanığa hapis cezası, System.String[]

ESKİ Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının 'kozmik odaları'nda günlerce süren aramalarla devam eden soruşturmada görev alan çoğu eski istihbaratçı polis, 3'ü tutuklu 82 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

ESKİ Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının 'kozmik odaları'nda günlerce süren aramalarla devam eden soruşturmada görev alan çoğu eski istihbaratçı polis, 3'ü tutuklu 82 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 28 sanığa, 'terör örgütü üyeliği' suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

Aralık 2009'da eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında suikast iddiasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Genelkurmay Başkanlığına bağlı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığındaki mühürlü kozmik odaya girilerek 20 gün arama yapılmıştı. Devletin gizli bilgilerinin bulunduğu odada yapılan aramalara ilişkin yürütülen soruşturmada TSK personeline kumpas kurulduğu iddiasıyla dava açıldı. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Abdurrahman Bişgin, Hamdi Yeter, Serdar Mercan ile başka suçlardan tutuklu bazı sanıklar bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı daha önce savunma yapmayan sanıkların savunması alındı.

28 SANIĞA ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZADaha sonra sanıklardan tek tek son sözleri soruldu. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Abdurrahman Bişgin, Hamdi Yeter ve Serdar Mercan'a 'silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği' suçundan 10'ar yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, bu sanıkların hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Aynı suçtan, tutuksuz sanıklar Ebu Müslüm Öztürk, Halil Karacan, Hamza Bayındır, İbrahim Akbulut, İbrahim Fıçıcı, İlyas İcik, İlyas Varlı, Ömer Güneş, Rüstem Özbek, Serhat Yöş, Sinan Yıldız, Ümit Bek ile Yasin Öztürk'e 7 yıl 6 ay, Abdurrahman Sadık Yılmaz, Aziz Kaynak, Hasan Akdemir, Hanifican Tenar, Haydar Erkoç, Hüseyin Taşyapar, İsmail Yılmaz, Teoman Ersoy, Yüksel Pasenli'ye 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Adem Eraslan'a 2 yıl 1 ay, Hasan Yıldız'a 3 yıl 1 ay, Necat Aksu'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.Mahkeme, örgüt üyeliğinden ceza alan sanıkların tamamının 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından beraatlerine hükmetti.MUHARREM KÖSE BERAAT ETTİEski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse, Yakup Aksoy ile Elif Bayır'ın, başka mahkemelerde ceza aldıkları için 'terör örgütü üyeliği' suçu yönünde davalarının reddine karar verilirken, diğer suçlardan da beraat ettiler. Diğer 51 sanığın tamamı ise tüm suçlamalardan beraat etti.

Kozmik odalarda yapılan aramalarla ilgili soruşturmada görev alan hakim ve savcıların yargılandığı dava ise Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesinde geçen yıl Nisan ayında sonuçlanmış, sanıklara çeşitli hapis cezaları verilmişti.


Başbakan Yardımcısı, Bülent Arınç, Suikast, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'Kozmik Oda' davasında 28 sanığa hapis cezası - Son Dakika

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