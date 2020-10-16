Son dakika! Hastanede sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığa dava - Son Dakika

Son dakika! Hastanede sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığa dava

16.10.2020 18:01
Son dakika! Hastanede sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığa dava, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

ANKARA'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Olaya karışan Fırat Öztaş, Soykan Kamay, Yasin Özel, Muhammed Devran Özel ve Mehmet Sadık Özel hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde geçen 21 Eylül'de çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak yaralanan Fırat ve Ahmet Özel kardeşler, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Özel, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fırat Özel ise tedaviye alındı. Fırat Özel ve Ahmet Özel'i görmek isteyen yakınları ile hastane çalışanları arasında tartışma çıktı. İki kardeşin yakınları, sağlık çalışanlarına fiziki müdahalede bulanmaya kalktı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak saldırı girişimine direndi. Bu sırada güvenlik görevlileri yaralıların yakınlarını dışarıya çıkardı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganlar Soykan Kamay ile Muhammed Devran Özel tutuklanırken, Fırat Öztaş, Yasin Özel ve Mehmet Sadık Özel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SİZİ ÖLDÜRÜRÜZ' DİYE BAĞIRMIŞLAR Cumhuriyet Savcısı Lütfi Karakuş tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 5 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, toplanan kalabalığın Acil Servis Kırmızı Alan kapısını zorladığı, doktor ve hemşirelerin kapının açılmasını önlemek için travma tahtaları koyarak ve kendi bedenleriyle barikat kurdukları belirtildi. Buna rağmen şüphelilerin, "Açın kapıyı, sizi öldürürüz, kardeşimizi yaşatmadınız, biz de sizi yaşatmayız" diye bağırdığı, polis ve güvenlik görevlilerinin aldığı önlemler ile yaralanan kimsenin olmadığı; ancak şüphelilerin kamu malına zarar verdikleri vurgulandı. Fırat Öztaş, Soykan Kamay, Muhammed Devran Özel'in, 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 1 yıl 9 aydan 8 yıl 6'ya, Yasin Özel ve Mehmet Sadık Özel'in ise 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 9 aydan 4,5 yıla kadar hapisleri istendi.TUTUKLU 2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İddianameyi kabul eden Ankara 34'ncü Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel'in tahliyesine karar verdi. Kararda, delillerin toplanmış olması, tutukluluğun tedbir olması, gelinin aşamada adli kontrolün yeterli olacağı belirtilerek, haftada 2 gün karakola imza atma adli kontrolü uygulanmasına hükmedildi. İlk duruşma, 6 Ocak 2021 tarihinde görülecek.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,


Son dakika! Hastanede sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığa dava
Son dakika! Hastanede sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığa dava
Son dakika! Hastanede sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığa dava
Son dakika! Hastanede sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığa dava

Araştırma Hastanesi, Keçiören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Hastanede sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığa dava - Son Dakika

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