MSB: Azerbaycan, cevabı cephede vermektedir - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, " Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence'de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "1'inci cephe hattında kahraman Azerbaycan Ordusu'nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence'de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir" denildi.