Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride arandığı belirlendi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur olduğunun belirlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan ve örgütün sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi.