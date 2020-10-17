Son dakika... Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek - Son Dakika

Son dakika... Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

17.10.2020 17:07
Son dakika... Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek, System.String[]

Bir son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, 'Milli Enerji Güçlü Gelecek', 'Milli Enerjide Yeni Müjde' etiketleriyle Fatih Sondaj Gemisi'nin sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" ifadelerini kullandı.


Son dakika... Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek - Son Dakika

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