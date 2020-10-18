Son dakika haberleri | Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
18.10.2020 09:33
Edinilen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
ANKARA, -
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