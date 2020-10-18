İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen 'Koronavirüs Salgını' konulu ek genelgeye göre, 19 Ekim'den itibaren 7 gün boyunca, her gün ayrı konuda olmak üzere ülke genelinde denetimler düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Koronavirüs Salgını' konulu ek genelge gönderdi. Genelgede koronavirüs salgınının etkilerinin ve vaka artışının tüm dünyada halen devam ettiğine, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde yükselme yaşandığına, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığına dikkat çekildi. Türkiye'de de koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak, hayatın her alanında uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği ve uygulamaya geçirildiği belirtildi.

UMUMİ HIFZISSIHHA KURULLARININ TOPLANMASI SAĞLANACAKGenelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatları üzerine ek kararların alındığı kaydedildi. Buna göre, tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içinde umumi hıfzıssıhha kurullarının toplanması sağlanacak. Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair 'takip', 'denetim', 'uyarı' ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında, salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususlar görüşülerek karara bağlanacak.7 GÜN BOYUNCA DENETİMGenelgeye göre, 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde genel denetimler düzenlenecek. Yarın, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanlarında denetim gerçekleştirilecek. Salı ise şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ile havalimanı, gar, otogar gibi yerlerde denetim düzenlenecek. Çarşamba, organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servislerinde; perşembe tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilerde; cuma, AVM'ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesislerinde; cumartesi de vatandaşın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlarda denetim gerçekleştirilecek. Pazar günkü denetimler ise berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, düğün veya nikah salonlarında olacak.ANONS YAPILACAKHavaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususları her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlara hatırlatılacak. Vatandaşlarda bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla ülke genelinde, 'Kıymetli vatandaşlarımız; salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz, sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız' anonsları yapılacak.İŞLEM BAŞLATILACAKÖte yandan son dönemde temaslı bildirim oranlarında düşüş yaşandığı ve vatandaşın birinci derece yakınları dışında temaslı bildiriminde isteksiz davrandığı tespit edildi. Bunun üzerine, Covid-19 tanısı koyulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.BELEDİYELER HES ENTEGRASYONUNU SAĞLAYACAK

Genelgede ayrıca başta büyükşehirler olmak üzere bazı belediyelerce Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterince hızlı yürütülmediği belirtildi. Bunun üzerine şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümlerin daha önce illere gönderilen genelge çerçevesinde yürütülmesi ve gerekli entegrasyonların bir an evvel yerine getirilmesi istendi. Genelgede bu konunun İçişleri Bakanlığı denetim elemanlarınca gerçekleştirilecek olan teftiş veya soruşturmalarda da özellikle takip edileceği ifade edildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -