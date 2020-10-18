Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı tebrik etti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı tebrik etti Açıklaması
18.10.2020 20:15
Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından KKTC'deki seçime ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, iletisinde, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.
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