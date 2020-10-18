Son dakika haberleri: Bakan Albayrak: Sonuçların kardeş Kıbrıs halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı tebrik etti. Albayrak, "Sonuçların kardeş Kıbrıs halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KKTC'de seçimleri önde bitiren Ersin Tatar'ı kutluyor, gelecek günlerde gireceği yoğun tempo için kolaylıklar diliyorum. KKTC ve Akdeniz Bölgesi'nin geleceği için büyük önem taşıyan seçim sonuçlarının kardeş Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.