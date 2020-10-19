19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanıyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün itibarıyla 19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbirinin uygulandığını, buralarda toplam 20 bin 232 kişinin yaşadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle, il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda yerleşim yerlerine ilişkin karantina uygulamasının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda bugün itibarıyla 19 ilimizdeki 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20 bin 232'dir. Toplam 70 ilimizdeki 1064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.