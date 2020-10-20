Son dakika! FLAŞ - Son Dakika

Son dakika! FLAŞ
20.10.2020 09:23
Son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatla, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 12'si emekli, 1'i ayırma, 21'i aktif olmak üzere toplam...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatla,
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 12'si emekli, 1'i ayırma, 21'i aktif olmak üzere toplam 34 Astsubay rütbesindeki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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