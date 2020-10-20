Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlar boyunca insanlığa ışık tutan; ilim, hikmet ve barışla anılan kadim İslam beldelerinden, bugün, ne yazık ki feryatlar yükseliyor. Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz.