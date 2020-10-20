Akar: "(Türkiye-Yunanistan arasında) İstikşafi görüşmeler yapılsın, NATO'daki görüşmeler yapılsın ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde... - Son Dakika

Akar: "(Türkiye- Yunanistan arasında) İstikşafi görüşmeler yapılsın, NATO'daki görüşmeler yapılsın ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde başlattığımız, ikisi Atina, biri Ankara'da yapılan toplantıların da dördüncüsü yapılsın" - ANKARA