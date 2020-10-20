FLAŞ
20.10.2020 19:48
Erdoğan: Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tübitak vasıtasıyla kısa adı 'Star' olan stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz 1000 gencimiz Tübitak enstitülerinde veya Tübitak tarafından desteklenen araştrıma projelerinde yer alma suretiyle...
Erdoğan: Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tübitak vasıtasıyla kısa adı 'Star' olan stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz 1000 gencimiz Tübitak enstitülerinde veya Tübitak tarafından desteklenen araştrıma projelerinde yer alma suretiyle bu programdan faydalanabilecek.
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