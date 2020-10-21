Son dakika haberleri: Bakan Selçuk'tan velilere 'kahvaltı' uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Selçuk'tan velilere 'kahvaltı' uyarısı
21.10.2020 09:56
Son dakika haberleri: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere, "Çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen" çağrısında bulundu.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere, "Çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen" çağrısında bulundu.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevgili velililerimiz; sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli" ifadelerini kullandı.
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