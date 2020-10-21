Sözcü Kalın: "Kimin savaş istediği bellidir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir" dedi.

Sözcü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Paşinyan'ın 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)