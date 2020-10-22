PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu etkisiz hale getirildi

22.10.2020 10:13
PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu etkisiz hale getirildi, System.String[]

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten, mavi kategoride aranan, sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu Hüseyin Acar, Hatay'da etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten, mavi kategoride aranan, sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu Hüseyin Acar, Hatay'da etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, 18 Ekim'de Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince düzenlenen operasyonda 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 2016-2017 yıllarında örgütün sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 3 milyon liraya kadar ödülle "mavi" kategoride yer alan, Dilşer kod adlı Hüseyin Acar olduğu kaydedildi.

Ölü ele geçirilen teröristin örgütsel faaliyetlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, Hüseyin Acar'ın 1997'de Hatay/Erzin/Yoncadüzü bölgesinde, Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izine gelen 1 jandarma ve 3 vatandaşın şehit edilmesi, 2 güvenlik korucusunun yaralanması, Hatay'da 1999'da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklama olayı ile Hatay/Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında 2017'de Jandarma Uzman Çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı, teröristin birçok eylemin planlayıcı ve faillerinden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Dörtyol, Hatay, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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