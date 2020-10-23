Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK/ YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde birer olmak üzere 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
- Kaynak: AA
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