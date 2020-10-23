Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu Beytullah Nart hayatını kaybetti (1) - Son Dakika

Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu Beytullah Nart hayatını kaybetti (1)
23.10.2020 14:11
BÜYÜKÇEKMECE'de düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti.
BÜYÜKÇEKMECE'de düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti. Büyükçekmece'deki Hezarfen Havaalanı'ndan kalkış yapan Ayjet Uçuş Okulu'na ait eğitim uçağı boş araziye düşmüştü. Kazada yalnız uçuş yapan Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Beytullah Nart ağır yaralı olarak kurtulmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Nart'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
- İstanbul
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