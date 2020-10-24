Giresunspor, Altay maçının ertelendiğini açıkladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, yarın saat 19: 00'da konuk olacakları Altay mücadelesinin koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, yarın saat 19: 00'da konuk olacakları Altay mücadelesinin koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını Altay ile Giresunspor arasında oynanacak maçı olumsuz etkiledi. Yarın saat 19: 00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak olan mücadelenin ev sahibi Altay'da artan koronavirüs vakalarından dolayı ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.



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