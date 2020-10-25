Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesine yer verildi.