İçişleri: Denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi - Son Dakika

İçişleri: Denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi

26.10.2020 16:16
İçişleri: Denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde 19-25 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığının belirlendiğini, tedbirlere uymayan 103 işletme veya iş yeri ile 125 aracın faaliyetten men edildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde 19-25 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığının belirlendiğini, tedbirlere uymayan 103 işletme veya iş yeri ile 125 aracın faaliyetten men edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla 7 gün 7 farklı konuda genel denetim yapılması için valiliklere genelge gönderildiği hatırlatıldı. Genelge kapsamında ülke genelinde 19-25 Ekim tarihleri arasında 5 bin 350 ile 17 bin 333 arasında değişen ekipler aracılığıyla denetimler gerçekleştirildiği belirtilerek, "7 gün  boyunca gerçekleştirilen denetimlerde  toplam 184 bin 267 personel görev aldı. Denetim ekipleri ve denetim personeli tarafından 66 bin 359 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 37 bin 727 şehir içi toplu ulaşım aracı, 14 bin 985 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 12 bin 337 okul servisi, 17 bin 713 ticari taksi, 17 bin 691 personel servisi, 27 bin 297 fabrika, işletme, 431 AVM, 32 bin 656 cami, mescit, 5 bin 810 halı saha, spor tesisi, 14 bin 544 park, bahçe, piknik alanı, pazar yeri ve sahil bandı, 28 bin 296 işyeri, 38 bin 209 berber, kuaför, güzellik merkezi, 7 bin 169 internet kafe, salon ve elektronik oyun yeri, 3 bin 974 düğün, nikah salonu ve 431 lunapark/tematik park kontrol edildi" denildi.

'39 BİN 987 UYARI CEZASI VERİLDİ'İzolasyona tabi kişilerin izolasyon koşullarına riayet edip etmediğini tespit etmek amacıyla yapılan denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığının belirlendiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde  tedbirlere uymayan işyeri, fabrika, işletme, toplu ulaşım araçları tesis vb. yerlerine toplam 39 bin 987 uyarı cezası verildi. Denetimler neticesinde tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası kesilirken, tedbirlere uymayan 103 işletme veya iş yeri ile 125 araç faaliyetten men edildi. Denetimler sonucunda Türkiye genelinde alınan tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişi ve işletmelere 372 adet suç duyurusunda bulunuldu."

ANKARA,


İçişleri: Denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi

Fabrika, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri: Denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla kredi ve mevduat faizleri yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'le, görevden alınacağı iddia edilen Fatih Terim arasındaki görüşme başladı Avusturalya'nın Queensland eyaleti Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yuttu Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek Metro raylarına düşen ve üzerinden 2 vagon geçen kızın mucize kurtuluşu Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti
Karantina kurallarını ihlal eden Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruşturma başlatıldı Karantina kurallarını ihlal eden Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruşturma başlatıldı         
16:30
Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, sınır birlikleri komutanını görevden aldı Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, sınır birlikleri komutanını görevden aldı         
16:21
Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Çok kaliteli bir futbolcu Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Çok kaliteli bir futbolcu         
15:52
Afrikalı adam, Louvre Müzesi'ndeki ahşap heykeli eline alıp haykırdı: Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim Afrikalı adam, Louvre Müzesi'ndeki ahşap heykeli eline alıp haykırdı: Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim         
15:26
Bahar Candan, Bahar Candan, "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu         
15:19
Son Dakika! Erdoğan'dan Fransız malları için boykot çağrısı: Sakın satın almayın Son Dakika! Erdoğan'dan Fransız malları için boykot çağrısı: Sakın satın almayın         
14:59
Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti         
14:25
Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia: Kuzenleri kablo ile darbedip, balkondan attı Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia: Kuzenleri kablo ile darbedip, balkondan attı         
14:08
Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın eski sevgilisinden dehşete düşüren ifade: Ailesine 'parayla ilgili gerekeni yapın' dedim yanlış anlamışlar Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın eski sevgilisinden dehşete düşüren ifade: Ailesine 'parayla ilgili gerekeni yapın' dedim yanlış anlamışlar         
13:40
Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak         
13:23
TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor         
12:57
Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar         
12:53
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı         
12:50
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 16:50:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri: Denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei