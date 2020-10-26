Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Çelebi'yi tebrik etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Çelebi'yi tebrik etti
26.10.2020 16:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Çelebi'yi telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Çelebi'yi telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Çelebi'yi telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, görüşmede, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi kutlayarak, kendisine başarı temennisinde bulundu. - ANKARA
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