Son Dakika | Bakan Albayrak: Bugün attığımız adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız
28.10.2020 20:40
Son dakika haberlerine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah" dedi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' olarak verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah. Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın" ifadelerini kullandı.
ANKARA,
Son Dakika Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki kritik maçı başladı! Canlı anlatım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota Son Dakika: İstanbul'daki koronavirüs vakalarının artışı haritaya yansıdı! Kırmızılık herkesi korkuttu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu Ali Koç'tan dikkat çeken Gökhan Gönül sözleri: Para için gitti algısı içimi çok acıtmıştı Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı