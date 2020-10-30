Fahrettin Altun: Yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır - Son Dakika

Fahrettin Altun: Yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır
30.10.2020 15:32
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'deki depreme ilişkin, "Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır" dedi.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'deki depreme ilişkin, "Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır" dedi.
İletişim Başkanı Altun, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Altun, "İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır" dedi.ANKARA, -
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