Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığından sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 6,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor.
Alınan bilgiye göre, resmi ziyaret amacıyla Sakarya'da bulunan Çataklı, depremin ardından İzmir'e hareket etti.
Öte yandan Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın!" uyarısında bulundu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı İzmir'e gidiyor - Son Dakika