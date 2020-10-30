Bakan Albayrak: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki depreme ilişkin, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir" dedi.

Bakan Albayrak, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" dedi.ANKARA, -