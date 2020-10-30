Bakan Koca: Depremde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti - Son Dakika

Bakan Koca: Depremde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti
30.10.2020 16:50
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin de depremden etkilendiğini açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin de depremden etkilendiğini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.ANKARA, -
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