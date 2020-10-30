Son dakika haber | Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 322 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 1703 kişi iyileşti - Son Dakika

Son dakika haber | Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 322 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 1703 kişi iyileşti

30.10.2020 18:58
Son dakika haber | Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 322 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 1703 kişi iyileşti, System.String[]

Son dakika sağlık haberi... Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 78 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1703 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 322 bin 465'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 877 bin 705'e ulaştı. Hasta sayısı 373 bin 154, vefat sayısı 10 bin 177, ağır hasta sayısı 1966, aktif hasta sayısı 40 bin 512 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün tespit edilen 2 bin 322 yeni hasta olduğunu belirterek, "Ağır hasta sayımız 2000'e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 322 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 1703 kişi iyileşti - Son Dakika


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